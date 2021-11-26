ليبيا – قال السفير السابق حسن الصغير إنه لا يوجد أي مرشح للانتخابات الرئاسية مستبعد وفقًا للمادة 12.

الصغير وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأربعاء أضاف: “هذا يعني أن رئيس مفوضية العليا للانتخابات عماد السايح امتنع عن تطبيق هذه المادة نهائيًا ووضع القضاة في وجه المدفع”.

ووجه الصغير تساؤلًا خاصة للقضاة، قائلًا: “هل أحال محمد الحافي القوانين المتعلقة بالانتخابات للمحاكم واللجان المختصة وتحديدًا القوانين رقم 1,2,3,4,9,10؟”

وتابع الصغير: “هذا السؤال مهم وعلى مجلس النواب والمفوضية التأكد من إحالة هذه القوانين للجان الطعون ولجان الاستئناف، فاللجان القضائية ستعمل وفق ما يحال لها رسميًا من قوانين ولا تستقي العلم والعمل بالقوانين من الشارع أو من الإنترنت”.