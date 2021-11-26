العاصمة الروسية تتصدر المدن الأوروبية ضمن تصنيف مدن المستقبل

العاصمة الروسية تتصدر المدن الأوروبية ضمن تصنيف مدن المستقبل

روسيا – أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، أن موسكو تصدرت المدن الأوروبية في تصنيف أوروبي لـ “مدن المستقبل”، وأشار إلى أن الريادة تمت ضمن فئة “الإدارة العامة” للتصنيف الأوروبي.

وقال سوبيانين في منشور تم نشره امس في شبكات التواصل الاجتماعي: “أصبحت موسكو رائدة في فئة “الإدارة العامة” للتصنيف الأوروبي (مدن المستقبل مؤشر ESG-Innovation)”.

ويأخذ التصنيف في الاعتبار مشاركة المدن في حل المشكلات البيئية والاجتماعية والإدارية لديها.

كذلك أشار عمدة العاصمة الروسية إلى أن موسكو احتلت المرتبة الثانية في فئتي “رأس المال الاجتماعي” في مجال ESG و”مجتمع رواد الأعمال” في المجال نفسه.

ووفقا لنتائج دراسة أجراها مركز DEEP للنظم البيئية في ميونيخ، تجاوزت العاصمة الروسية في الترتيب العام مدن أوروبية مثل باريس وبرلين وبرشلونة.

يشار إلى أن أكثر من 130 ألف شركة تكنولوجيا تعمل في العاصمة الروسية ، وأن عدد المنظمات الموجهة نحو ESG (حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات) في تزايد مستمر.

المصدر: صحيفة “فيدوموستي”