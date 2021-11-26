ليبيا – اعتبر محمد خالد الغويل المرشح الرئاسي المستبعد أن استبعاده من السباق الرئاسي وفق القائمة الأولية التي نشرتها المفوضية ليس نهائيًا، بل وفق الآليات ويطعن به، معبرًا عن تفاجئه بالخبر؛ لأنه ليس لديه أي جنحة أو حكم في أي قضية خاصة بعد تحصلت على شهادة البراءة والخلو من السوابق.

الغويل قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه سيستخدم الإجراء القانوني وفق التشريعات النافذة وسيقدم طعن من خلال محامي الموكل من طرفه.

وتابع: “ما أريد قوله إن ثقتنا كبيرة في النظام القضائي في ليبيا ومكتب النائب العام والقضاء الليبي، وندرك أنه لو كان هناك أي خطأ سيصحح، وأتمنى أن الأخوة جميعهم الليبيين أن يتحدوا في هذه الأوقات أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نتحرك للأمام وننجح أي خطوة نحو ليبيا التي نطمح لها جميعًا، وأعتقد أن الأمور تحدث والأخطاء تحدث”.

كما أضاف: “بالنسبة لي اعتبره خطأ لأني لم يصدر في حياتي أي حكم ونص المادة في القانون الذي أشير لها لقرار الاستبعاد أنه صدر بحقي حكم نهائي في قضية أو جنحة حتى جنحة مرور لا توجد عندي، واعتقد أنه قد يكون وقع خطأ وهذا ممكن تفاديه وتصويبه وسآخذ الإجراءات المشار لها في القانون”.