مصر – حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد مباراة السوبر الإفريقي، بين نادي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الكاف في اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد في أحد الفنادق داخل مصر، إقامة مباراة السوبر الإفريقي في شهر فبراير المقبل.

وكانت أنباء ترددت عن اتفاق الكاف على إقامة مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأفادت شبكة “beIN SPORTS”، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين ناديي الأهلي والرجاء.

وجاء هذا القرار قبل بضعة أيام من استضافة قطر لبطولة كأس العرب 2021، التي ستنطلق في 30 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر، وتقام على ستة من ملاعب مونديال كأس العالم قطر 2022.

وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي ستستضيف فيها الدوحة نهائي البطولة التي كان الأهلي المصري آخر المتوجين بلقبها بعد الفوز في النسخة الماضية على نادي نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات