ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 5حالات وفاة حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية و138 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.5 بالمائة، من أصل 4442 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1981 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 339003 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 26354 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5430حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1669064، والمطعمين بالجرعة الثانية 637444.