ليبيا – قال رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية الليبي محمد المصباحي إن المرأة في ليبيا سيكون لها دور محوري، ليس فقط في المشاركة الفعالة في الانتخابات، بل سيكون لها أثر بالغ في تحديد الناجحين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” الخميس، رأى أن اقتراب النسبة المئوية لمن لهم حق التصويت من النساء بالرجال، سيشكل دافعًا للسيدات للمشاركة الفعالة في الانتخابات، لا سيما أن هذه الانتخابات تعد علامة فارقة في تاريخ ليبيا.

وأكد المصباحي أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك تعاون فعال يهدف إلى إدماج المرأة في العملية الانتخابية، وتمكينها من المشاركة في كافة الفعاليات باعتبارها أحد أهم أركان المجتمع.