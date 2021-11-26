ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس عمداء بلديات غدامس، ودرج، ونالوت، ووازن، والحوامد، وكاباو، والرحيبات، وجادو، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في البلاد.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل في موعده، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى أوضاع البلديات، وبعض العراقيل التي تواجهها.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على استمرار المجلس الرئاسي في إنجاز استحقاقات المرحلة وفقًا لخارطة الطريق، من خلال المضي قدمًا في مشروع المصالحة الوطنية، وتثبيث وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتوحيد المؤسسات، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية العام للانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.

بدورهم، أشاد عمداء البلديات الحاضرين للاجتماع، بدور المجلس الرئاسي في العمل على عبور المرحلة الانتقالية بسلام، مؤكدين دعمهم للمجلس خلال الفترة القادمة لتقديم مبادرة توافقية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام.

كما جدد عمداء البلديات، مطالبتهم بضمان حقوق الأمازيع، والوقوف معهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات الشعب الليبي.

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