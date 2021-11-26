فلسطين – اندلعت مواجهات بين طلاب المدارس في بلدة اللبن الشرقية بجنوب نابلس والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد محاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام مدخل القرية، حسب ما أفادت مراسلة RT في نايلس .

وأفادت وكالة “وفا” الفلسطينية بأن عددا من المواطنين، في قرية اللبن الشرقية بجنوب نابلس، أصيبوا بحالات اختناق، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين للقرية.

وقال رئيس المجلس القروي يعقوب عويس لـ”وفا”، إن “عشرات المستوطنين يرافقهم جيش وشرطة الاحتلال اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمواطنين بحالات اختناق”.

المصدر: RT+وفا