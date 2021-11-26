ليبيا – افتتح وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد التيجاني الأربعاء رفقة نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح الغرفة الرئيسة لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

الحضور اطلعوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية خلال الافتتاح على التجهيزات وما تحتويه الغرفة من معدات خاصة بعملية تأمين وحماية الانتخابات والتواصل مع الغرف الفرعية الأخرى والتنسيق، في تبادل المعلومات بما يساهم في نجاح سير العمل الأمني في تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، المزمع عقدها في شهر ديسمبر القادم.

وعلى هامش هذا الافتتاح، أقيم حفل ختام الدورة التدريبية الأولى لرؤساء الغرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، والمستهدف فيها خمس وعشرون غرفة اتصالات بالدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا.

هذا وحضر الافتتاح كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري ومعاونه، ومدير عام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات ومديري الأمن والمسؤولين والضباط بالوزارة، ومندوبين عن الأجهزة الأمنية الأخرى.

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