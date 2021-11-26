ليبيا – قام فريق من إدارة مُكافحة الأمراض المُشتركة بزيارة إلى مدينة -بني وليد- وجاء ذلك بناءًا على خِطاب مُدير مكتب الرعاية الصِّحية -بني وليد- بتسجيل الزيادة في عدد الإصابات بـ اللشمانيا الجلدية في المدينة.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تمَّ مُتابعة وزيارة عيادات اللشمانيا الجلدية بالمنطقة، كذلك تم تخّريط، ومسح مبدئي للمناطق الموبوءة بالمدينة، وتجميع عيّنات من (القوارض البرية الخازِنة) للمرض للكشف عليها بمُختبر أبحاث “الطفيليات، ونواقِل الأمراض” بالمركز دامتْ لمدة ثلاث أيام مُتتالية في الفترة مابين 22 إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وقامَ الفريق بالإجتماع مع عميد البلدية، ومدير مكتب الخدمات الصِّحية، ومُدير مكتب الرِعاية الصِّحية، ومُمَثلين عن القِطاع الصحي -بني وليد- وذلك بحث الكيّفية مُكافحة مرض اللشمانيا الجلدية. وتدريب فرق مكافحة محلية بالمدينة.