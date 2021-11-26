ترامب يلمح إلى إعادة ترشحه للرئاسة الأمريكية

الولايات المتحدة – وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة عيد الشكر، ألمح فيها إلى أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية مرة جديدة في عام 2024.

وقال ترامب في الرسالة ساخرا: “وقت ممتع للغاية في بلادنا، لكن لا تقلق، سنعود لنكون عظيمين مرة أخرى، وسنفعل ذلك معا”، مضيفا: “لن تفشل أمريكا أبدا، ولن نسمح لها أبدا بالسير في الاتجاه الخاطئ. العديد من الأجيال العظيمة تعتمد علينا. استمتعوا بعيد الشكر، مع العلم أن المستقبل الرائع ينتظرنا!”.

وألمح ترامب مرارا إلى أنه سيسعى للحصول على فترة ولاية أخرى في منصب الرئاسة منذ خسارته انتخابات 2020، والتي يدعي أنها سرقت منه. لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا حتى الآن.

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أكدت قبل أيام، أن الرئيس جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024.

المصدر: RT