ليبيا – أكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والفرنسي جان إيف لودريان على التنسيق الوثيق بين روما وباريس بشأن ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

وجاء ذلك خلال لقاء ثنائي جرى بينهما أمس الخميس بالعاصمة روما على هامش توقيع اتفاقية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ما يعرف بمعاهدة كويرينالي.

وشدد دي مايو خلال اللقاء بشكل خاص على أهمية ضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشاملة في ليبيا في 24 ديسمبر القادم، وعلى أولوية انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية الإيطالية.