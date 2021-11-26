مولدوفيا – توجهت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا إلى برلمان البلاد لتأمين أموال لسداد ديون مستحقة لشركة “غازبروم” لقاء إمدادات من الغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة “نوفوستي” أن رئيسة وزراء مولدوفا طلبت من البرلمان في مولدوفا تخصيص أموال لسداد ديون “غازبروم”.

وأمهلت شركة “غازبروم” مولدوفا مهلة 48 ساعة تنتهي مساء اليوم لسداد الديون، وحذرت الشركة الروسية مولدوفا من أنها ستقطع إمدادات الغاز في حال لم تسدد مستحقاتها.

وقالت شركة “غازبروم”، في وقت سابق، إنها أخطرت مولدوفا باحتمال وقف إمدادات الغاز إذا لم تدفع الفاتورة الصادرة لشهري أكتوبر ونوفمبر من 2021 في غضون 48 ساعة.

وأشارت شركة “غازبروم” إلى أنها تشعر بخيبة أمل إزاء فشل الجانب المولدوفي في الوفاء بالتزاماته.

المصدر: نوفوستي