روسيا – جدد فريق سبارتاك موسكو الروسي فوزه على ضيفه نابولي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما امس ضمن منافسات الجولة الخامسة في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووقع المهاجم الروسي ألكسندر سوبوليف على ثنائية فريق العاصمة موسكو في الدقيقتين (3 من ضربة جزاء، و28).

بينما سجل لاعب خط الوسط المقدوني الشمالي إليف إلماس هدف الفريق الإيطالي اليتيم في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وكان سبارتاك موسكو قد تغلب على نابولي في عقر داره (3-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس 30 سبتمبر الماضي، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بمدينة نابولي، في الجولة الثانية لمسابقة “يوروبا ليغ”.

وتصدر سبارتاك موسكو بذلك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متجاوزا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة نابولي.

بينما يشغل ليغيا وارسو البولندي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، قبل مباراته أمام مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي الرابع برصيد 5 نقاط، غدا الخميس، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT