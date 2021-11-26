الصين – كشفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن قراءها يعتبرون أنه من الإيجابي توسيع التعاون العسكري الروسي – الصيني، ووصفوا التقارب بين البلدين بأنه نتيجة خطأ في حسابات الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة كتب أحد متابعيها أن “التحالف بين روسيا والصين، القليل من الكلام، وكل شيء عملي. “QUAD”(الحوار حول الأمن”AUKUS” (اتفاق دفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا)، “قمة الديمقراطية”، هي كثير من الضجيج دون محتوى”.

وأضاف معلق آخر على مسألة تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، أن هذا التقارب “سيمثل خطأ تقدير استراتيجي وجيوسياسي فادحا للولايات المتحدة، لأن أمريكا في الواقع ستفقد نفوذها تماما في آسيا الوسطى”.

كما قال قراء الصحيفة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة التي عقدت الصيف الماضي حول العلاقات مع الصين.

كذلك وصف جزء من المتابعين الولايات المتحدة بأنها “أكبر تهديد للسلام العالمي”.

تجدر الإشارة إلى أن وزيري الدفاع الروسي والصيني، سيرغي شويغو، ووي فنغي، عقدا اجتماعا الثلاثاء الماضي، وبحثا خلاله نتائج الدوريات البحرية والجوية المشتركة التي تم إجراؤها هذا العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما اتفق الوزيران خلال المحادثات على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: نوفوستي