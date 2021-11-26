ليبيا – شاركت سفارة الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات، مجددةً التأكيد على ضرورة حماية العملية الانتخابية وذلك على خلفية الاعتداء المسلح الذي تعرصت له محكمة استئناف سبها.

السفارة وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة، قالت: إن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية.