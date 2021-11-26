ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن “هناك عبثية فيما يجري، فهم يستخدمون القانون تارة، ويقصونه تارة أخرى”.

عمران أضافت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “والفوضى التي خلقها مجلس النواب بابتعاده عن احترام ضرورة وجود قاعدة دستورية توافقية وقوانين انتخابية، وفقًا لها، سيؤدي لعرقلة الانتخابات، ومنها ما حدث من قرار استبعاد بعض الشخصيات”.

وأشارت إلى أن قرارات الاستبعاد اليوم يستند أغلبها على ضغوطات، ظاهرها قانوني وأصلها سياسي؛ لغياب البوصلة الحاكمة، ولذلك سيشهد الوضع المزيد من التعقيدات وردات الفعل التي ستشكل عائقًا حقيقيًا وواقعيًا يقف أمام إجراء الانتخابات، بحسب قولها.