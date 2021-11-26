الولايات المتحدة – أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 259.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 259.944.766، وإجمالي الوفيات 5.181.033.4.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.785 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.126.373.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.642 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.055.238.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات466.980 وإجمالي إصابات 34.544.882

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.186 وإجمالي إصابات 3.872.263

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 263.934 وإجمالي إصابات 9.303.751

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.961 وإجمالي إصابات 2.228.212.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 144.875 وإجمالي إصابات 10.076.115.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.782 وإجمالي إصابات 4.254.815.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.486 وإجمالي إصابات4.968.341

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.376 وإجمالي إصابات 6.097.672

المصدر: نوفوستي