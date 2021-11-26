ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح قلمة على استبعاد بعض المرشحين في القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن استبعاد 25 مرشحًا وقبول 73 آخرين مبدئيًا “أمر كان متوقعًا”.

قلمة قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: “استبعاد سيف الإسلام القدافي سوف يكون هناك ردود فعل من أنصاره أو أنصار آخرين من المستبعدين، وسوف يكون هناك جدل قانوني أو احتجاج على آخرين يرونهم مثلهم ولم يستبعدوا ولم يتم تطبيق مواد القانون عليهم”.

وأشار إلى أن الأمر سيتكرر أيضًا بعد خروج القائمة النهائية والسبب أن هناك كثيرين يرون أن ما يجري أمور سياسية وتصفية حسابات وأكثر من ماهي قانونية، بحسب وصفه.