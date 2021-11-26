لبنان – أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، انتهاء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي “تقريبا”.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت “تقريبا”. وقال: “دخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور لبنان قريبا”.

ولفت الى أن “كل وزير يعمل على ملفاته ضمن اختصاصه، على ان يتم الإعلان عن خطة الحكومة فور اكتمالها”، معتبرا أنها “تتطلب انعقاد مجلس الوزراء للموافقة عليها”.

وأعرب عن أمله في أن “يجتمع مجلس الوزراء قريبا”، مبديا اعتقاده بأن “الرؤساء الثلاثة يعملون من أجل ذلك”.

وعن تأثير موضوع الانتخابات النيابية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال الشامي: “إن الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات، فهي يمكن ان تؤثر في بعض الأحيان على المفاوضات من ناحية البلد المعني لا من ناحية الصندوق، اذ انه يتعامل على أنه إذا توصلت الدولة اللبنانية الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها، واذا كانت جيدة يوافق عليها، الا أنه لن يتدخل بموضوع الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام