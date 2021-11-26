ليبيا- أكدت لجنة الـ10 العسكرية المشتركة استعداد ممثلي الاتحاد الإفريقي التام للتنسيق والتعاون لإخراج كافة المقاتلين بكافة تصنيفاتهم التابعين لدولهم من ليبيا.

بيان مشترك صادر عن اللجنة والبعثة الأممية في ختام اجتماعاتها يومي الـ23 والـ24 من نوفمبر الجاري في تونس تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تعهد هؤلاء الممثلين بضمان استقبال بلدان المقاتلين لهم والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وبحسب البيان سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش وجرى الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة استكمال بناء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري.

وأعربت اللجنة في ختام البيان المشترك عن تقديرها للاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية مع أهمية التواصل والتنسيق مع الاتحاد وكافة دول الجوار في هذا الشأن.