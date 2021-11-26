ليبيا – اعربت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي عن استغرابها الشديد من استبعاد المهندس محمد خالد الغويل من قائمة المرشحين للرئاسة، بحجة عدم انطباق المادة 10 البند 7 “ألّا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، علمًا بأنه قدم مثله مثل أي مرشح شهادة بخلوه من أي سوابق.

لنقي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لمن لا يعرف، الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، وهو أحد المرشحين القلائل الذين يحملون رؤية ومشروعًا وطنيًا متكاملًا لإعادة بناء الدولة”.

وتابعت: “أعتز شخصيًا بمعرفته والعمل معه عبر عدة سنوات من أجل وضع خطة قاعدية متكاملة لإعادة بناء ليبيا. ماعرفته إلا إنسانًا وطنيًا نزيهًا”.

وأضافت: “بالتأكيد سيتم الطعن في هذا الإجراء الذي أرجو أن يكون خطئًا غير مقصود”.

#متضامنة مع المهندس محمد خالد الغويل.