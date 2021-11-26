لوكاشينكو يزور مركزا لاستقبال المهاجرين عند حدود بيلاروس مع بولندا

بيلاروس – وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بزيارة تفقدية إلى المركز اللوجيستي الذي تمت إقامته قرب حدود بلده مع بولندا لاستقبال المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وكالة “بيلتا” البيلاروسية الرسمية أن لوكاشينكو خلال الزيارة التي قام بها اليوم الجمعة إلى المركز اللوجيستي المقام قرب معبر “بروزغي” الحدودي اطلع على ظروف معيشة نزلاء المركز الذين يبلغ عددهم نحو ألفي شخص.

والتقى لوكاشينكو مع نزلاء مركز “بلوزغي” اللوجيستي، كما تحدث مع ممثلين عن الصليب الأحمر، وزار القسم المخصص لإقامة المهاجرين ومركزا خاصا بتوزيع المساعدات الغذائية عليهم.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة النقل العراقية اليوم عن إجلائها 608 من مواطني البلاد العالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا والراغبين في العودة إلى وطنهم، على متن رحلتي إجلاء جديدتين سيرتهما الخطوط الجوية العراقية من مينسك الى مطاري أربيل وبغداد.

وبلغ بذلك إجمالي عدد المهاجرين الذين أجلتهم الحكومة العراقية من بيلاروس 1038 شخصا.

ووجد بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط من الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا مطلع نوفمبر، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

المصدر: RT + وسائل إعلام بيلاروسية