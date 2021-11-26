ليبيا- أكد تقرير ميداني نشره موقع “أول أفريكا” الإخباري الإفريقي قيام سفارة ليبيا في غانا بتوفير 7 منح دراسية لطلبة غانيين لدراسة الشريعة الإسلامية بطرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الطلبة عبد الله منير ومحمد أمين محمود ومعاظة أبو بكاري ومصطفى الإنسان وأحمد عثمان زامبو ومحمود عمر دنكوا ومالام سوالا وجميعهم من مدينة كوماسي حصلوا على المنح لاستكمال دراستهم في كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس.

ووفقا للتقرير قدم القائم بالأعمال في السفارة محمد ميلاد مصباح نصيحة للمستفيدين من المنح لنشر رسالة الأخوة أثناء متابعة دوراتهم قبل مغادرتهم ليبيا مبينا استفادة طلبة من جميع أنحاء العالم من برامج المنح الدراسية منذ إنشاء الكلية في العام 1974 لقيادة التعاليم الإسلامية.

وأضاف مصباح إن 44 دفعة من الطلاب قد تخرجت فيما يتابع طلبة آخرون من 30 جنسية مختلفة دراستهم في الحرم الجامعي مبينا إن المنح الدراسية للطلاب الغانيين تضمنت إقامة مجانية وتغطية تأمين صحي وكتب وبدل شهري وكل ذلك طوال الدورة.

وطالب مصباح الطلبة الـ7 أن يأخذوا البرنامج على محمل الجد لأن الكلية ازدهرت في التعاليم الإسلامية المعتدلة مشيدا في ذات الوقت بالعلاقة المتناغمة بين الإسلام والمسيحية التي كانت حجر الأساس للسلام في غانا فيما تقدم محمود بالنيابة عن زملائه بالشكر للسفارة لتقديمها المنح واعدا بالدراسة الجادة.

ترجمة المرصد – خاص