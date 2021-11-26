العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بأن محتجين موالين للكتل الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء ببغداد، حيث مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان.

وذكر المراسل، أن المئات من أنصار الكتل الخاسرة، تجمعوا أمام بوابة المنطقة الخضراء القريبة من وزارة الدفاع وحاولوا اقتحام المنطقة من خلال إسقاط الجدران الكونكريتية التي وضعتها السلطات الليلة الماضية.

وأضاف، أن المحتجين رفعوا شعارات نددت بعمليات “التزوير” وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات.

وأشار مراسلنا إلى أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات مشددة منذ الليلة الماضية تحسبا لهذا التصعيد.

المصدر: RT