البرازيل – قضت محكمة برازيلية، بسجن الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية، كارلوس أرتور نوزمان، لمدة 30 عاما و11 شهرا بتهم تتعلق بالفساد.

وأصدرت محكمة جنايات في ريو دي جانيرو، الحكم أمس الخميس.

ووجدت المحكمة نوزمان (79 عاما)، مذنبا بتهم تشمل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد وسوء الإدارة.

واتهم نوزمان بشراء أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان حصول ريو دي جانيرو على حق استضافة الأولمبياد الصيفي في 2016.

وتقدم محامو نوزمان، الذي ظل رئيسا للجنة الأولمبية في البرازيل لأكثر من عقدين كاملين، بطعن ضد القرار وسيبقى المسؤول الأولمبي السابق طليقا حتى البت في الطعن.

وكان نوزمان، اعتقل لأول مرة في أكتوبر 2017 إلى جانب مساعده السابق، ليوناردو غرينر، الذي كان مسؤولا عن العمليات في أولمبياد ريو 2016.

واتهم نوزمان بترتيب دفع أكثر من مليوني دولار كرشوة للحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم دورة ألعاب 2016 في ريو دي جانيرو في 2009، والتفوق على المدن المنافسة وهي شيكاغو وطوكيو، ومدريد.

وأدانت المحكمة أيضا كلا من غرينر، وسيرجيو كابرال، حاكم ريو دي جانيرو السابق، ورجل الأعمال منزييس سواريز فيلو، بالمشاركة في رشوة مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية للحصول على حق الاستضافة.

وقضت المحكمة بسجن غرينر 13 عاما و10 أشهر بسبب تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

المصدر: رويترز