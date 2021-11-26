محمد بن راشد: اعتماد “اليونيسكو” اليوم الوطني للإمارات “يوما عالميا للمستقبل” تقدير دولي لنا

محمد بن راشد: اعتماد “اليونيسكو” اليوم الوطني للإمارات “يوما عالميا للمستقبل” تقدير دولي لنا

دبي – أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أن اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” بالإجماع اليوم الوطني للإمارات “يوما عالميا للمستقبل” هو تقدير دولي لنا.

وكتب حاكم دبي في تغريدة بـ”تويتر” قال فيها “اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” بالإجماع اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر يوما عالميا للمستقبل تحتفي فيه كافة دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي وجاهزيتها في صناعة فرصها وخططها لأجيالها المقبلة”.

وأضاف آل مكتوم أن: “الاعتراف الدولي بدولة الإمارات كدولة للمستقبل ونموذج لاستشرافه ومحطة رئيسية لصناعته هو تقدير عالمي يضع علينا مسؤولية أكبر في تطوير قدراتنا لنكون نموذجا لاستشراف المستقبل ومواكبة متغيراته والاستفادة من فرصه أمام كافة حكومات العالم.. كل عام ودولتنا بخير ومستقبلنا أفضل وأكبر وأعظم”.

المصدر: RT