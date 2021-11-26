وزارة التجارة الأمريكية تدرج 27 شركة على قائمة تتعارض مع سياسة أمنها القومي

وزارة التجارة الأمريكية تدرج 27 شركة على قائمة تتعارض مع سياسة أمنها القومي

الولايات المتحدة – أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، امس 27 شركة أجنبية في قائمة الكيانات القانونية التي تتعارض مع سياسة أمنها القومي.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن “القائمة تشمل على وجه الخصوص شركات من الصين واليابان وسنغافورة وباكستان”.

من جهتها، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو: “يجب أن تعزز التجارة والتجارة العالمية السلام والازدهار والوظائف ذات الأجور الجيدة، وليس مخاطر الأمن القومي”.

وأضافت: “وزارة التجارة ملتزمة باستخدام ضوابط التصدير بشكل فعال لحماية أمننا القومي”.

ويشير بيان الوزارة، إلى أن “القائمة أضافت المنظمات التي شاركت أو شاركت أو معرضة لخطر التورط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

المصدر: RT