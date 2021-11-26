ليبيا – استنكرت وزارة العدل بحكومة الوحدة في بيان لها أمس الخميس بأشد العبارات الاعتداء المسلح على محكمة استئناف سبها من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون الذي تسبب في ترويع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين فيها.

الوزارة قالت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه: إن المحكمة تعرضت أمس الخميس إلى اعتداء مسلح من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، الأمر الذي روع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين ولمواطنين من خلال إشهار الأسلحة وتهديد من كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها.

واستنكرت الوزارة بأشد العبارات المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في ليبيا، التي تسعى إلى أن تكون آمنة مستقرة تحترم فيها حقوق الإنسان وسياد القانون.