ليبيا – التقى حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوفد من الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة برئاسة “فو زهينيا” نائب المدير العام للشركة.

بيان صحفي صادر عن ديوان القطراني اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن الوفد يزور مدينة بنغازي لبحث إمكانية استكمال المشاريع المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات فيما أبدى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية استعداده التام لتوفير البيئة المناسبة لعودة الشركة للعمل من دون أية عراقيل.

وأكد القطراني أن الصين دولة عظمى ويتطلع الليبيون الى إقامة علاقات تجارية جيدة معها ويجب أن يكون لها دور أساسي في البناء والإعمار أسوة بدورها الداعم دائما لاستقرار ليبيا فيما أشاد “زهينيا” بالوضع الأمني المستقر حاليا في مدينة بنغازي.

وبين “زهينيا” أن الهدف من زيارته هو الوقوف على المشاريع المقامة من قبل الشركة وأن لديه تعليمات بضرورة العودة للعمل في شرق ليبيا لاستكمال المشاريع إذ ستكون البداية بمشروع 5 آلاف وحدة سكينة في منطقة سلوق ومن ثم الانطلاق في تكملة المشاريع الأخرى.