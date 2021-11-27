ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن هدف التوافق الفرنسي – الإيطالي ومعاهدة “كيرينالي” التي وقّعتها فرنسا وإيطاليا للتعامل مع التحديات الاستراتيجية جنوب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط واضح وهو استعادة النفوذ الأوروبي في ليبيا، وهو توافق يدعم إجراء الانتخابات شأنه شأن الولايات المتحدة التي تتحمس بشدة لاستحقاق ديسمبر.

أوحيدة أشار في اتصال هاتفي مع صحيفة”العرب” إلى أن إيطاليا وفرنسا وربما بتوافق مع الولايات المتحدة، تدفعان نحو تغيير المشهد السياسي من خلال إجراء الانتخابات في موعدها بما يُفرز وجوها جديدة، وهذه مساع ستواجه عرقلة من تركيا وربما من روسيا من وراء الستار.

وأوضح أن “هناك أصواتا اليوم بدأت تتعالى منادية بتأجيل الانتخابات وهو ما سيعرقل المساعي الأوروبية والأميركية وفي الأيام القادمة ستتضح الصورة أكثر في علاقة بالانتخابات من خلال البت في الطعون، لكن هذه المساعي ونحن في ليبيا أمام خيارات محددة بشأن الانتخابات”.