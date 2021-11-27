ليبيا – عقدت “اللجنة القنصلية الليبية-المغربية ” المشتركة دورتها الاولى في العاصمة المغربية الرباط وذلك خلال يومي 25 – 26 نوفمبر 2021 تنفيذا لما تم الإتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للمملكة المغربية خلال شهر يونيو الماضي ولقائها نظيرها المغربي ناصر بوريطة بخصوص دعم آليات تعزيز التعاون بين البلدين ودعوتها إلى ضرورة استئناف انعقاد اللجان المشتركة المتوقفة منذ العام 2009 .

وترأس الجانب الليبي في هذه الاجتماعات وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد حميمة فيما ترأس الجانب المغربي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية، السفير محمد البصري .

وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات وفي الختام تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة.

وتضمن الاتفاق تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعمالة المغربية الوافدة والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

يشار بأن الوفد الليبي ضم إلى جانب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد حميمة مدير إدارة الشؤون القنصلية أبو الفتوح محمد ووكيلا وزارتي التعليم العالي لشؤون البحث العلمي صالح هدية والمواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر إضافة إلى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يوسف مراد وممثلين عن وزارات العدل والعمل والتأهيل والثروة البحرية ورئيس قسم التصديقات بإدارة الشؤون القنصلية.

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