إنجلترا – يحتضن ملعب “آنفيلد” اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه وساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لليفربول، مباراته أمام ضيفه ساوثهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار النمساوي رالف هازنهاتل (54 عاما)، المدير الفني لنادي ساوثهامبتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “الريدز”:

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ” برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة، خلف الوصيف مانشستر سيتي، الذي يستضيف فريق وست هام يونايتد، الرابع برصيد 24 نقطة، غدا الأحد ضمن مباريات هذه الجولة.

بينما يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 29 نقطة، قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، الثامن برصيد 17 نقطة، مساء غد الأحد أيضا، في قمة مباريات هذه الجولة من الدوري.

في المقابل، يشغل ساوثهامبتون، المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة.

المصدر: “twitter/LFC/SouthamptonFC”