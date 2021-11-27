ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا على عدم التفات المفوضية لطلب المدعي العام العسكري بشأن عدم قبول ترشح سيف الاسلام القذافي و خليفة حفتر، قائلاً “التفتت عندما حالت القوائم الأخيرة التي تم استبعادهم، المشهد عجيب ويؤسفني أن اقول لا يضع المجلس الاعلى للقضاء في موضع جيد لأن مسألة تعديل قانون لمدة 48 ساعة ورده لوضعه السابق يوحي أمرين“.

الأمين قال خلال تغطية خاصة أذعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إن ذلك يوحي إما تعرضه لابتزاز وضغوط أو أنه لا يملك رأيه.

وتابع: “كيف قانون تصدره بقراءة ما ومن ثم يصدر بيان من بعض أعضاء مجلس النواب بالاعتراض على التغير الذي أقامه ومن ثم هو يرضى ويعيده لما كان عليه في طبعته الأولى هذا لا يخدم نزاهة القضاء للأسف ولا يعز الثقة به وقد نشهد قوانين معدلة ومتحورة تخص العملية الانتخابية لم يطلع الليبيين على جلها وكانت تعدل ذاتها وتتحور كما فيروس كوفيد 19”.

كما أضاف: “وهذا لا يجعل هناك ثقة في النصوص وبإمكانهم تغيرها متى أرادوا أو أنهم يقدمون رسالة أنهم خاضعون للابتزاز او الضغط ويتماهون معه. وهذا ليس مطلب ولا مشهد ديمقراطي أو قانوني يفيد ما يسمى النزاهة في الانتخابات”.