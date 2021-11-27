ليبيا – أعرب الاتحاد الإفريقي عن استعداده للتنسيق والتعاون من أجل إخراج جميع المقاتلين الذين يتبعون دوله من الأراضي الليبية، وضمان استقبالهم في بلدانهم، والتنسيق لعدم عودتهم مجددا إلى ليبيا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وممثلي الاتحاد الأفريقي في تونس، الذي اختتم أعماله، الخميس، بحضور ممثلي البعثة الأممية إلى ليبيا، وتركزت المحادثات حول آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية ،وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وتناولت المحادثات حول آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، في بيان لها إن ممثلي الاتحاد الأفريقي أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المرتزقة الذين يتبعون لدول الاتحاد وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم.