الاقتصاد الروسي ينمو في الربع الثاني بوتيرة أعلى من مستواه قبل أزمة كورونا

الاقتصاد الروسي ينمو في الربع الثاني بوتيرة أعلى من مستواه قبل أزمة كورونا

روسيا – أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى أن نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من هذا العام تجاوز المستوى الذي تم تسجيله قبل اندلاع جائحة كورونا.

وجاء ذلك خلال مشاركة ميشوستين في القمة الافتراضية لاجتماع آسيا-أوروبا “أسيم” المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع.

كذلك أشار رئيس الوزراء الروسي إلى تحسن الوضع في سوق العمل في روسيا. وقال: “وفقا لنتائج الربع الثاني من عام 2021، تعافى الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالكامل وتجاوز مستوى ما قبل الأزمة. وتحسن الوضع في سوق العمل. وهناك اتجاه إيجابي في الاستثمار”.

وأضاف أن الأولوية في الوقت الحاضر لدول “أسيم” هو ضمان انتعاش مستدام بعد أزمة كورونا، وقال إن “روسيا مستعدة للقيام بدور أكثر نشاطا في هذا المجال. كما أنه يجري بنجاح حل العديد من المهام لتحسين الاقتصاد والمجال الاجتماعي”.

وفي وقت سابق أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو في 2021 بنسبة 4.7%.

المصدر: تاس