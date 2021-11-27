مصر – قدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضي منصور، التهنئة لأعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة.

وفاز محمود الخطيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، في الانتخابات التي جرت يوم أمس وسيقود الأهلي لأربع سنوات قادمة (2022-2025).

وأضاف بيان مجلس إدارة نادي الزمالك: “ويتمنى مجلس إدارة الزمالك أن يوفقه الله مع المجلس المنتخب الجديد للنادي الأهلي في القضاء على أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر” .

وورد في البيان: “ومجلس إدارة نادي الزمالك ينتهز الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم، رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك”.

المصدر: “el-zamalek.com”