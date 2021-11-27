ليبيا – قال القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي إن الأمين العام للأمم المتحدة قبل استقالة المبعوث الأممي ورفض بقاءه لفترة انتقالية واعتبرها نافذة مع حلول يوم 10 ديسمبر.

العرادي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إلى أن كوبيش أعلن فشله بعد أن داس على الاتفاق السياسي وأضفى على القوانين المعيبة الشرعية الدولية، وقوض الملتقى.

وأضاف:”ستظهر أثار أعمال كوبيش لاحقا ما لم تُستدرك .. للأسف الأمم المتحدة تستمر في إدارة أزمة ليبيا لا في حلها”.

وفي سياق آخر اعتبر أن المجلس الوطني الانتقالي هو الجسم الوحيد الذي كان على مستوى المسؤولية فلا هو مدد لنفسه ولا ترك البلاد في حالة فراغ تنفيذي وتشريعي أعد الإعلان الدستوري وسن القوانين وأجرى الانتخابات وسلم السلطة.

كما لفت إلى أنه ومع ذلك لا يعني على الإطلاق أن تنتهي شرعية جسم أن تدخل البلاد في الفراغ، مشيراً إلى أن المؤتمر والنواب والوفاق مثال لذلك إن لم تجرى الانتخابات في موعدها فإن الأجسام كلها لا شرعية لها ولا أحد يستيطع أن يلغي الآخر إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية جديدة.