ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي”السيد عماد السايح والمفوضية العليا للانتخابات نحن شريحة واسعة من الليبيين المتواجدين مؤقتاً خارج مدننا أو لظروف السفر، فوجئنا بتحديد موعد استلام بطاقات الانتخاب ورفض اي محاولة لإستلامها بواسطة التوكيلات أو من قبل الأقارب”.

الفارسي أعربت عن تمنياتها مت المفوضية في تدوينه لها على موقع”فيسبوك” اعتماد التوكيل أو تمديد فترة الاستلام حتى منتصف ديسمبر ومراعاة الظروف والا تكون المفوضية عائق أمام حقهم في اختيار من يمثلهم نيابة عن الأمة.

ونوّهت”لا أقصد المقيمين او من يتعذر حضورهم قبل موعد الانتخابات، بل المتواجدين مؤقتا”.