ألمانيا – عاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لممارسة هوايته في التسجيل خلال مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ (3-1) اليوم السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني.

وغاب هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، عن الملاعب نحو 6 أسابيع بسبب إصابة عضلية تعرض لها منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وأحرز “الفتى اذهبي” النرويجي، الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 81، وذلك بعد 7 دقائق فقط من دخوله أرضية ملعب “فوكسفاغن أرينا” بمدينة ولفسبورغ.

وأفادت شبكة “بليتشر ريبورت” إلى وصول هالاند لهدفه 50 في البوندسليغا خلال ظهوره الـ50 في المسابقة بقميص بوروسيا دورتموند “أسود الفيستيفال”.

كما وصل هالاند لهدفه العاشر في الموسم الحالي للدوري، رغم غيابه عن عدة مباريات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف خلف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

ورفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 30 نقطة، وتصدر ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين حامل اللقب بايرن ميونخ، الذي يستضيف في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق أرمينيا بيليفيلد، السابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.

في المقابل، توقف رصيد فولفسبورغ عند 20 نقطة، ويشغل المرتبة السابعة حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة.

المصدر: وكالات