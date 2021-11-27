ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن مفوضية الانتخابات تسير بشكل قانوني تجاه إجراء الاستحقاق الانتخابي، وإنها ملتزمة حتى اللحظة بكافة البنود الموضوعة لقبول المرشحين ورفضهم.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف أن “إعلان قائمة مبدئية متوقع، ومن المؤكد أن باقي المرشحين أحيلت أوراقهم للجهات المختصة من أجل البت في ترشحهم”.

وأكد أن القائمة النهائية قد تصل إلى 50 أو أقل بعد فحص الطعون وخلافه، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير للناخبين للحصول على بطاقتهم أمر إيجابي بشكل كبير.

كما شدد الفيتوري على ضرورة مراقبة المجتمع الدولي لما يجري داخل ليبيا لمنع أي مفاجأة من شأنها الإخلال بالعملية الانتخابية.