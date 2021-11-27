ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في حفل افتتاح المؤتمر الوطني للشباب دعم كل المبادرات الشبابية، التي تُعنى بالشأن الوطني، ومنها مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

المنفي قال خلال كلمته وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له “إننا نعي جیّدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا الحقیقي من العودة إلى الصراعات القدیمة التي تعب منھا اللیبیون، وضاعفت من أزماتھم خلال السنوات الماضیة، وھو ما یحتّم علینا من منطلق المسؤولیة المحمولة علینا، أن نبادر باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة، وتضع المنافسة السیاسیة في مربّع التنافس السلمي الدیمقراطی، دون عدوان أو مغالبة”.

ونوّه إلى أن إن الشباب اللیبي رھان الحاضر وأمل المستقبل، وھم أھل لأن یرتقوا أعلى المراتب في الهيئات والمنظمات ومؤسسات الدولة اللیبیة، حتى یدخلوا علیھا روح الشباب وحماسھم، ویساھموا في بناء عصر جدید لدولة قویة، وعادلة، ودیمقراطیة لكل مواطنیھا، بلا فرق أو تمییز.

وشدد على أن مشروع المصالحة الوطنية لن يُكتب له النجاح، دون مشاركة الشباب وإشراكهم في رسم السياسة العامة للدولة ويجب أن يكون لهم دور فاعل في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الأمة الليبية.