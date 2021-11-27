الولايات المتحدة – نقلت وكالة “بلومبرغ”، عن وثيقة لم تحددها أن الهيئة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع فائضا عالميا بسبب إفراج الولايات المتحدة وغيرها من الدول عن مخزونات نفطية.

وذكرت “بلومبرغ”، أن “مجلس اللجنة الاقتصادية بأوبك يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يناير المقبل، وإلى 3.7 مليون برميل يوميا في فبراير، في حال نفذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين”.

وأضافت: “بعض الوفود بأوبك وشركائها أشارت إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في يناير المقبل، إذا أدت المخزونات التي تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إغراق السوق”.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أنها “ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات إفراج مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار، بعد تجاهل (أوبك+) دعوات لضخ المزيد من النفط”.

المصدر: “رويترز”