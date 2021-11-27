ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في ختام جلسة المباحثات المهمة التي أجراها مع المسؤولين في الاتحاد الاوربي ببروكسل الاربعاء مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

بوريل بارك بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي جهود المجلس لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

وأعلن عن النشر المرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا قبل الانتخابات في 24 ديسمبر.

وشدد الممثل السامي على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا، مؤكدًا على أنه لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد.

كما ناقش الممثل السامي مع الكوني التحديات الفورية، والفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في هذا الصدد، والتوقف بعناية لتوضيح مدى حرص الاتحاد الأوروبي على إيجاد انجع السبل لدعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل، لتحسين إدارة الحدود والسماح بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا.

بوريل أكد أن ليبيا شريك مهم للاتحاد الذي يتطلع للمزيد من المشاركة في حوار ثنائي حول السلام، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة.