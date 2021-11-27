ليبيا – استقبل الممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أمس الجمعة رئيس تكتل”إحياء ليبيا” والمترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عارف النايض.

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اللقاء تناول وفقاً للبيان الصادر عن الخارجية الروسية تبادل مهم للآراء حول تطور الوضع في ليبيا وما حولها مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة في البلاد.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت بشأن أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر من هذا العام وفق خارطة الطريق للعملية السياسية الموضوعة تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارات المؤتمرات الدولية في برلين وباريس.