الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس إنه من المفترض أن تشارك سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر، مضيفا أن بلاده تسعى لأن تكون القمة “جامعة للصف العربي”.

وجاء تصريح تبون في حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قال في تصريح لـRT، إن مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبطة بالمشاورات، وعبر عن أمله أن تسود الإيجابية هذه المشاورات وتشارك سوريا في القمة.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في وقت سابق عن استعداد دمشق لتطوير علاقاتها مع جيرانها في المنطقة، على الرغم من مواقفهم السابقة إزاء النزاع السوري.

وأبدى المقداد قناعته بأن جامعة الدول العربية منذ إقصاء سوريا عن مقعدها فيها تعمل بلا “قلب العروبة النابض”.

المصدر: RT