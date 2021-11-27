أسبانيا – سيخوض برشلونة، أول مباراة له خارج ملعبه تحت قيادة مدربه الجديد، تشافي هرنانديز، أمام فياريال، اليوم السبت، في الدوري الإسباني، وطالب تشافي فريقه باللعب أكثر جرأة في الهجوم.

وعانى برشلونة مجددا في منتصف الأسبوع الحالي بدوري الأبطال، بعدما أخفق في التسجيل مرة أخرى، ليتعادل بدون أهداف على ملعبه أمام بنفيكا.

وسجل برشلونة هدفين فقط في خمس مباريات بدور المجموعات، في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة فياريال في المرحلة الـ15 من “الليغا”: “أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، لكننا يجب أن نفوز (على فياريال)”.

وأضاف المدرب الإسباني: “لا أعتقد أن الأهداف هي التي تنقصنا. أعتقد أننا نحتاج إلى اللعب بشكل أكثر جرأة في الهجوم”.

وأكمل تشافي: “نعيش فترة صعبة، ولا يمكننا تحمل المزيد من الهزائم بعد الآن. علينا الفوز في كل مباراة. فياريال منافس مباشر في الترتيب، لذلك سيكون الأمر أكثر أهمية”.

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متأخرا بعشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يشغل فياريال، بطل الدوري الأوروبي، المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، وتتزايد الضغوط على مدربه، أوناي إيمري، بعد أن خسر الفريق مباراة أخرى على أرضه الثلاثاء الماضي، وكانت بنتيجة 0-2 أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

وفاز فياريال بمباراة واحدة فقط من آخر ست خاضها في الدوري، ولا تزال الجماهير تشعر بالاستياء من المدرب إيمري.

المصدر: وكالات