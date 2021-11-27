ليبيا – وجه مدير إدارة العمليات والأمن القضائي أسامة المصري نجيم كتاب إلى رؤساء الفروع والمكاتب بإدارة العمليات والأمن القضائي.

وجاء في نص الكتاب “نظراً لما تمر به البلاد من تبادل سلمي للسلطة في ظل الانتخابات المنتظرة في هذه الفترة الوجيزة من قبل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي باشرت بقبول مترشحين لرئاسة الدولة”.

وأشار إلى أنه نظراً للطعون المقدمة من قبل بعض المترشحين اللذين تم استبعادهم لعدم توفر الشروط المطلوبة للترشح عليه يجب اتخاذ الاجراءات على وجه السرعة بتكثيف الحماية والتأمين وتكليف دوريات لحماية مقر المحاكم وأعضاء القضاء كلاً حسب دائرة اختصاصة وافادتهم بتقرير يومي بالخصوص ويأتي ذلك بناءً علي تعليمات رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء مصطفي ابوحرارة.