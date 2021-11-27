مصر – استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، مدافع اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي، إلى قائمة منتخب “الفراعنة” للمشاركة في بطولة كأس العرب “2021”.

وانضم حجازي لمنتخب مصر بدلا من إمام عاشور، الذي أصيب بفيروس كورونا.

ويسافر منتخب مصر في وقت لاحق اليوم السبت إلى قطر على متن طائرة خاصة، تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل، وتستمر منافساتها حتى الـ18 من الشهر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مصر للبطولة كالتالي :

في حراسة المرمي: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومحمود جاد.

في الدفاع: أكرم توفيق، وأحمد فتوح، ومحمود الونش، وأيمن أشرف، وأحمد ياسين، ومحمد عبد المنعم، ومروان داود.

في الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، ومهند لاشين، وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفي فتحي، وأحمد رفعت، ومحمد مجدي أفشة، وحسين فيصل.

في الهجوم: محمد شريف، وأحمد سيد زيزو، ومروان حمدي، وأسامة فيصل.

ويتنافس المنتخب المصري في كأس العرب في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا لبنان، والجزائر، والسودان.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة، الأربعاء المقبل، بمواجهة لبنان، ثم يلعب مع السودان في الرابع من ديسمبر المقبل، على أن يختتم بعدها بثلاثة أيام مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الجزائر.

المصدر: وكالات