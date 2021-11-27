ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن المجلس مستمر في المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أن يصدر دستور للبلاد يحدد مهام الرئيس بالضبط ويبين شكل الدولة واختصاصات الأجهزة المصاحبة.

دبرز وفي تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة” القطرية أضاف أن السير باتجاه الانتخابات التشريعية البرلمانية الآن هو الأفضل في هذا الظرف بالذات، حتى يرحل مجلس النواب “المنعدم” وعبثه وما تسبب فيه من مآسٍ للشعب الليبي، إضافة إلى أن رحيل مجلس الدولة هو الأصلح لليبيا.

وصرح بأن الفرز المبدئي سيتبعه فرز أكثر دقة بناء على الطعون المقدمة في من أجمع جل الليبيين على أنهم مجرمون يخوضون الانتخابات الرئاسية، وستتلاحق قوائم المبعدين.

ورأى أن الخلافات بين المجتمع الدولي ألقت بظلالها حتى على العملية الانتخابية، والدليل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج.

دبرز أشار إلى أن أنصار المرشحين المبعدين سيدعمون في الأغلب شخصيات ستستمر في الانتخابات، مطالبًا بتأجيل الانتخابات الرئاسية وفق قوانين متوافق عليها يرتضيها الجميع.